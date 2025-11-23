''अमेझॉन थिंक बिग स्पेसेस चे येऊर येथे पाहिले केंद्र
ठाणे पालिका शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचे नवे पर्व
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागात शाश्वत आणि सर्वसमावेशक डिजिटल शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. ठाणे महापालिका, पाय जॅम फाउंडेशन आणि ॲमेझॉन यांच्या संयुक्त सहकार्याने ‘ॲमेझॉन थिंक बिग स्पेसेस’ या उपक्रमाची सुरुवात झाली आहे. या उपक्रमातील पहिले केंद्र येऊर येथील ठाणे मनपा शाळा क्र. ६५मध्ये सुरू करण्यात आले आहे.
‘ॲमेझॉन थिंक बिग स्पेसेस’ आणि STEM कॉर्नर्स विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित हँड्स-ऑन शिक्षण देण्यावर भर देतील. या केंद्रांमध्ये कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग आणि डिझाईन थिंकिंग यांसारख्या आधुनिक संकल्पनांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना स्थानिक समस्या ओळखता येतील आणि त्यावर तंत्रज्ञानआधारित उपाययोजना करण्याची क्षमता विकसित होईल.
या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या उद्घाटन समारंभाला ठाणे पालिकेचे उपायुक्त सचिन सांगळे, ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसचे संचालक कॅमेरॉन इव्हान्स आणि पाय जॅम फाउंडेशनचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शोएब दार या प्रमुख मान्यवरांसह शाळेच्या मुख्याध्यापिका, शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
उपक्रमाची व्याप्ती
ठाणे पालिकेच्या नऊ शाळांमधील ९०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना तत्काळ लाभ मिळणार आहे. याअंतर्गत आयसीटी आणि इतर विषयांच्या २५० शिक्षकांना संगणक विज्ञान व कोडिंगचे सर्वसमावेशक प्रशिक्षण दिले जाणार असून, या माध्यमातून एकूण सात हजार ५०० विद्यार्थ्यांपर्यंत सकारात्मक परिणाम पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०१९मध्ये सुरू झालेल्यान ‘ॲमेझॉन थिंक बिग प्रोग्राम’अंतर्गत यापूर्वी नवी मुंबई आणि ठाणे पालिकेतील ५५ शासकीय शाळांमध्ये ‘ॲमेझॉन थिंक बिग स्पेसेस'' कार्यान्वित आहेत. या उपक्रमांमुळे आतापर्यंत १२ हजार विद्यार्थ्यांना प्रयोग, शोध आणि नवोन्मेषासाठी प्रोत्साहन मिळाले आहे.
