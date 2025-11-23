कोहोजगाव कमलाकरनगरच्या मुख्य रस्त्यावर कचऱ्याचे साम्राज्य!
अंबरनाथ, ता. २३ (वार्ताहर) : अंबरनाथ पश्चिम येथील कोहोजगाव कमलाकरनगरच्या मुख्य रस्त्यावर साचलेल्या कचऱ्यामुळे परिसरातील नागरिक प्रचंड दुर्गंधीला सामोरे जात आहेत. या दाट लोकवस्तीच्या भागात शाळा, हॉस्पिटल्स आणि क्लिनिक्स असल्याने रुग्ण, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
रस्त्यालगत कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत, तसेच नाला आणि गटार तुडुंब भरून वाहत असल्याने अस्वच्छतेची समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. कुजलेल्या कचऱ्यावर डास-माश्यांची संख्या वाढल्यामुळे परिसरात साथरोगांचा धोका वाढला आहे.
नगरपालिका निवडणुकीचा प्रचार शहरात सुरू असतानाच, अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग वाढत असल्याने प्रचार करणारे उमेदवार आणि कार्यकर्ते यांनाही दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात मोठी नाराजी पसरली आहे. नागरिकांनी नगरपालिका प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे त्वरित लक्ष देऊन घनकचरा व्यवस्थापन सुधारावे, नियमित फवारणी करावी आणि परिसराची स्वच्छता करून आरोग्यधोक्यापासून मुक्ती द्यावी, अशी तीव्र मागणी केली आहे. कचऱ्याची समस्या त्वरित न सुटल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.
नागरिकांनी वारंवार नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे तक्रारी करूनही कचरा उचलण्यासाठी नियमित घंटागाडी येत नसल्याचे सांगितले. मुख्य रस्त्यावर हा कचरा साचत असल्याने येथून ये-जा करणाऱ्या पादचाऱ्यांसाठी प्रत्येक क्षण असह्य झाला आहे. या कचऱ्यातून प्लास्टिक, बांधकाम साहित्य आणि जैविक कचरा यांचे मिश्रण झाल्याने दुर्गंधीने संपूर्ण परिसर व्यापला आहे.
आरोग्याचा धोका
रस्त्यालगत कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत, तसेच नाला आणि गटार तुडुंब भरून वाहत असल्याने अस्वच्छतेची समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. कुजलेल्या कचऱ्यावर डास-माश्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे परिसरात साथरोगांचा धोका वाढला आहे. परिसरातील लहान मुलांमध्ये पोटाचे विकार आणि त्वचेचे आजार वाढल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत. स्थानिक डॉक्टरांच्या मते, पावसाळा संपूनही ही स्थिती कायम राहिल्यास डेंग्यू आणि मलेरियाचा उद्रेक होण्याची भीती आहे.
