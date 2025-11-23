मतदार यादीतून माजी उपमहापौरांचेच नाव गायब
कल्याण-डोंबिवलीत राजकीय डावपेचांना ऊत; भाजपच्या बुधराम सरनोबत यांचा गंभीर आरोप
टिटवाळा, ता. २३ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये मोठा घोळ झाल्याचे उघड झाले आहे. तब्बल तीन टर्म नगरसेवक राहिलेल्या आणि माजी उपमहापौर असलेल्या बुधराम सरनोबत यांचेच नाव यादीतून वगळण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यापूर्वी ठाणे महापालिकेच्या यादीतून माजी नगरसेवक सुधीर भगत यांचे नाव वगळल्याची घटना ताजी असतानाच आता टिटवाळा येथील प्रभागातील प्रबळ दावेदार असलेले सरनोबत यांचे नाव वगळले गेल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा गंभीर आरोप सरनोबत यांनी केला आहे.
सरनोबत हे ‘अ’ प्रभाग क्षेत्रात येणाऱ्या पॅनेल क्रमांक ३ मधील अनुसूचित जमाती ‘ब’ जागेसाठी प्रबळ दावेदार आहेत. यंदा ही जागा महिला आरक्षणाखाली आल्याने त्यांची पत्नी अंजना सरनोबत या भाजपकडून निवडणुकीत उभ्या राहणार असल्याचे बोलले जात आहे. नेमके याच प्रभागातील मतदार यादीतून बुधराम सरनोबत यांचे नाव अचानक गायब झाल्याने राजकीय संशय अधिक गडद झाला आहे.
राजकीय दबावाखाली मुद्दाम माझे नाव काढले गेले आहे. मतदार यादीतून नाव वगळून कोणाचे राजकीय गणित साधले जात आहे, हे लवकरच उघड होईल, असा आरोप सरनोबत यांनी केला आहे.
मतदान विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मतदान कामकाज विभागावर निष्काळजीचे आरोप पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहेत. यापूर्वी प्रशासकीय राजवट सुरू असताना महापौरांच्या दालनात निवडणूक विभागाचे कामकाज सुरू होते आणि तेथे विशिष्ट पक्षाच्या नेत्यांचे फोटो लावले गेले होते. यामुळे महापालिकेच्या निवडणूक विभागातूनच अप्रत्यक्ष प्रचार होत असल्याची चर्चा रंगली होती. आता सामान्य मतदारांसोबतच माजी उपमहापौर आणि पदाधिकाऱ्यांची नावेही गाळली गेल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
कार्यकर्त्यांमध्ये संताप
सरनोबत समर्थकांनी त्यांचे नाव वगळल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला असून, अनेकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार देण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रभागातील राजकीय समीकरणे बदलण्यासाठी मतदार यादीचा वापर केला जात आहे. हे लोकशाही प्रक्रियेवर गदा आणणारे आहे, असे मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी महापालिकेच्या मतदान विभागातील अधिकाऱ्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.
