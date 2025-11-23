शिक्षक-पालकांनी घेतले आरोग्य व्यवस्थापनाचे धडे
‘सकाळ-एनआयई’च्या चर्चासत्राला प्रतिसाद
मालाड, ता. २३ (बातमीदार) ः ‘सकाळ-एनआयई’ यांच्या सहकार्याने दहिसरमधील शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटीच्या प्राथमिक शाळेमध्ये आयोजित कार्यक्रमात शिक्षक-पालकांनी आरोग्य व्यवस्थापनाचे धडे घेतले. याप्रसंगी आरोग्य सल्लागार दत्ता गायकवाड यांनी पालकांना दैनंदिन जीवनातील आरोग्यशैली, व्यायाम आणि आहारशास्त्र याबाबत मार्गदर्शन केले.
गायकवाड म्हणाले, आई-वडील हेच मुलांचे पहिले आदर्श असतात. त्यामुळे पालकांनी स्वतः चांगल्या सवयी अंगीकारल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम थेट मुलांवर होतो. त्यांनी नियमित चालणे, सोपे व्यायाम, संतुलित आहार आणि पुरेशी झोप यांचे महत्त्व स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आकांक्षा आकाश तावडे यांनी केले. मुख्याध्यापिका संगीता नारायण प्रभू यांनी मान्यवरांचा सत्कार केला. व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा दीपाली थोरात, कविता चौगुले यांनी मान्यवर आणि उपस्थितांचे आभार मानले.
गायकवाड यांच्या आरोग्यविषयक सूचना
* रोज किमान काही व्यायाम करणे व चालणे आवश्यक
* दिवसभरातील आहार संतुलित व योग्य प्रमाणात असावा
* बाहेरचे, जंक फूड टाळावे
* घरी असताना मोबाईलचा वापर शक्यतो कमी करावा
* पालकांनी स्वतः लवकर झोपण्याची सवय लावावी
* रात्रीचे जेवण आणि झोप यात किमान अडीच तासांचे अंतर ठेवावे
* सकाळच्या नाश्त्यात कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीन असणे अत्यावश्यक
* दुपारच्या जेवणात प्रोटीन आणि पालेभाज्यांचा समावेश करावा
* मुलांच्या वाढीसाठी मैदानात खेळणे, सायकलिंग, स्विमिंग आणि धावणे उपयुक्त
* बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढणाऱ्या आजारांपासून बचावासाठी सकस व पूरक आहार आवश्यक
