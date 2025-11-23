मुस्लिम समाजाची मते बजावणार मोलाची भूमिका
पालघर, ता. २३ (बातमीदार) ः नगर परिषदेच्या निवडणुकीची रंगत वाढली असून आज (ता. २३) रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने उमेदवाराने घरोघर जाऊन मतदारांशी संपर्क साधला. नगर परिषदेत नगराध्यक्षासाठी चौरंगी लढत होणार असून मुस्लिम समाजाची एकगठ्ठा आठ हजार मते कोणाच्या पारड्यात पडतात, यावर नगराध्यक्षपदाची निवड अवलंबून असल्याचे दिसून येत आहे; मात्र ही निवडणूक अतिशय चुरशीची होणार आहे.
पालघर नगर परिषदेमध्ये एकूण ५५ हजार ७२७ मतदान आहेत. त्यामध्ये २६ हजार ४४३ महिला, तर २९ हजार २८२ पुरुष मतदार आहेत. नगर परिषद क्षेत्रामध्ये मुस्लिम समाजाची सुमारे आठ हजार मते आहेत. ही मते एकगठ्ठा ज्या उमेदवाराच्या पारड्यात पडतील, त्याचा विजय निश्चित ठरेल, अशी सध्या पालघरमध्ये चर्चा आहे. नगर परिषदेमध्ये शिवसेना शिंदे गट, भाजप, महाविकास आघाडी व शिवसेना ठाकरे गट अशी चौरंगी लढत आहे. शिवसेना आणि भाजप यांची युती न झाल्याने दोन्ही गट स्वतंत्र लढा देत आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेसने स्वतंत्र चूल मांडली असून त्यांनी विविध प्रभागांमध्ये सहा सदस्य निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केले आहेत, तर नगराध्यक्षपदासाठीही उमेदवार दिलेला आहे.
पालघर नगर परिषदेमध्ये या मुख्य पक्षांनी सर्वधर्मीय उमेदवारांना निवडणुकीसाठी उभे केले आहे. सध्या प्रचार जोरदार सुरू आहे. प्रत्येक मतदाराशी संपर्क साधला जात आहे. शिवसेनेच्या प्रचारासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालघरमध्ये प्रचार सभा घेतली. पालघरचा विकास करण्यासाठी नगराध्यक्षांसह सर्व नगरसेवकांना प्रचंड मताने निवडून देऊन विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त होईल, यासाठी दिवस-रात्र झटून प्रयत्न करा, असे आवाहन त्यांनी केले.
