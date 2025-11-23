मार्गशीर्ष व्रतासाठी नारळात साकारली महालक्ष्मी
ठाण्यात दत्तात्रय खराटकर यांच्या मुखवट्यांना मोठी मागणी
ठाणे, ता. २३ (बातमीदार) : मार्गशीर्ष महिन्यातील महालक्ष्मी व्रताला धार्मिक महत्त्व आहे. यंदा २७ नोव्हेंबरला पहिला गुरुवार साजरा होणार असून, या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील पाचपाखाडी परिसरात नारळापासून तयार होणाऱ्या महालक्ष्मीच्या सुबक मुखवट्यांची जोरदार तयारी सुरू आहे. मूर्तिकार दत्तात्रय खराटकर यांनी घडवलेले हे नाजूक आणि आकर्षक मुखवटे सध्या भाविकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहेत.
मार्गशीर्ष महिन्यात देवीची पूजा करण्यासाठी गृहिणी नारळावर आधारित खराटकर यांच्या मुखवट्यांना प्राधान्य देतात. या मुखवट्यातून देवीचे मंगलमय व जिवंत रूप साकारले जाते. नारळाचा आधार असल्याने चार गुरुवारचे व्रत पूर्ण झाल्यावर हा मुखवटा पाण्यात विसर्जित करता येतो, ज्यामुळे हा पर्याय पर्यावरणपूरक ठरतो.
दत्तात्रय खराटकर सांगतात, की हे कौशल्य आमच्या घरात उपजत आले आहे. वडीलबंधूंनी ३० वर्षांपूर्वी नारळावर पहिली महालक्ष्मी मूर्ती घडवली आणि महिलांच्या मागणीमुळे हा व्यवसाय वाढत गेला. आजही आम्ही तेवढ्याच प्रेमाने आणि कौशल्याने प्रत्येक मुखवटा घडवतो.
३० वर्षांची परंपरा
नारळावर शाडू माती, पीओपी, विशेष रंग आणि मुंबादेवी-भुलेश्वर येथून आणलेल्या आभूषणांच्या सहाय्याने हे रेखीव मुखवटे साकारले जातात. सुरुवातीला घरगुती पातळीवर सुरू झालेला हा उपक्रम आज मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. ठाण्यासोबतच मुंबई, रायगडसह अनेक भागांतून या मुखवट्यांना मागणी आहे.
