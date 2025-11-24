नवनिर्मित विचार क्षमता निर्माण करणे विषयावर उपक्रम
नवनिर्मित विचार क्षमता निर्माण करणे विषयावर उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः दादरच्या ज.ए.ई. छबिलदास हायस्कूल व मराठी विज्ञान परिषद यांच्या वतीने ‘नवनिर्मित विचार क्षमता निर्माण करणे’ या अभिनव उपक्रमाचे मंगळवारी (ता. २५) उद्घाटन करण्यात येणार आहे. पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते सकाळी ११ वाजता छबिलदास हायस्कूलच्या सभागृहात उद्घाटन होणार आहे. या सोहळ्याला पद्मभूषण प्रा. ज्येष्ठराज जोशी, मुंबई विभागाचे शिक्षण संचालक राजेश कंकाळ, जनरल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष डॉ. उल्हास कोल्हटकर आदी उपस्थित राहणार आहेत. सर्व विज्ञान शिक्षकांनी या उपक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन ज.ए.ई.चे कार्याध्यक्ष शैलेंद्र साळवी यांनी केले आहे.
