लोकलमधील ‘फुकट्यां’वर रेल्वेची मोठी कारवाई
विनातिकीट लोकल प्रवाशांवर कारवाई
सात महिन्यांत ४०.५९ कोटींचा दंड वसूल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मुंबईतील लोकलने दररोज तब्बल ६० लाख प्रवासी प्रवास करतात, त्यापैकी मध्य रेल्वेवरील प्रवाशांची संख्या ३५ लाख आहे. या गर्दीत अनेक जण विनातिकीट किंवा चुकीच्या श्रेणीत प्रवास करतात. ही बाब लक्षात घेता, मध्य रेल्वेने एप्रिल २०२५ पासून विशेष तिकीट तपासणी मोहीम हाती घेतली. मागील सात महिन्यांत ९.६३ लाख फुकट्या प्रवाशांवर कारवाई करत मध्य रेल्वेने तब्बल ४०.५९ कोटींचा दंड वसूल केला.
ऑक्टोबर महिन्यात १.३४ लाख प्रवाशांवर कारवाई करून ६.१६ कोटींचा दंड आकारला. या महिन्यात एसी लोकलमधील आठ हजार ९५८, प्रथम श्रेणीतील १० हजार ६८६, तर द्वितीय श्रेणीतील तब्बल एक लाख ५३५ प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांतील तीन हजार १५४ प्रवाशांकडून १.९२ लाख रुपये, तर बुकिंग नसतानाही मालवाहतूक केल्याने ११ हजार १४९ प्रकरणांमध्ये १.२५ लाखांचा दंड आकारला. प्रवाशांनी गैरसोय आणि दंड टाळण्यासाठी वैध तिकीट काढून प्रवास करावा, असे आवाहन मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला यांनी केले आहे.
एसी लोकलमध्ये रोज ३६८ फुकटे
मध्य रेल्वेवरील एसीच्या ८० फेऱ्या असून, प्रत्येक फेरीत विशेष तिकीट तपासणी पथक तैनात आहे. त्यांच्या माध्यमातून दररोज सरासरी ३६८ प्रवाशांवर कारवाई केली जाते आणि सुमारे एक लाख १९ हजार रुपये दंडाची वसुली होते.
