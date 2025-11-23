आटगाव जवळ भीषण अपघात, २ जण जागीच ठार
महामार्गावरील अपघातात दोन ठार
आटगावजवळील घटनेत एक जण गंभीर
शहापूर, ता. २३ (वार्ताहर) : मुंबई़़-नाशिक महामार्गावर मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गिकेवर रविवारी (ता. २३) पहाटे आटगावजवळ कारचा भीषण अपघात झाला. यात दोन जण जागीच ठार, तर एक जण गंभीर जखमी झाला.
चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने कार पुलाच्या कठड्याला धडकली. या अपघातात मयूरेश विनोद चौधरी (वय २९, रा. तानसा), जयेश किसन शेंडे (वय २५) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर हर्षल पांडुरंग जाधव (वय २९, रा. पेंढरघोळ) हा गंभीर जखमी झाला. त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या भीषण अपघातात गाडीची डावी बाजू पूर्ण कापली गेली. शहापूर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
-----
विवाहापूर्वी काळाचा घाला
अपघातात ठार झालेल्या मयूरेश चौधरीचा विवाह २ डिसेंबरला होणार होता. घरात लग्नाची धावपळ सुरू होती. त्याच मयूरेशचा अपघाती मृत्यू झाल्याने त्याच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. मन सुन्न करणारी घटना ऐकून शहापूर तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. सुस्वाभावी मयूरेश अचानक निघून गेल्याने त्याचा मित्रपरिवार, नातेवाईक शोकसागरात बुडाले आहेत.
