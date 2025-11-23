नगरसेवकांचा विचार करू नका, आपल्या पिढीचा करा
नगरसेवकांचा नको, आपल्या पिढीचा विचार करा!
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे आवाहन
डोंबिवली, ता. २३ : डोंबिवली पश्चिमेकडील विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन राजकीय घडामोडींचे संकेत मिळाले आहेत. ‘‘आपण आपल्या पुढच्या पिढीचा विचार करायचा असेल, तर एकविचाराचे सरकार, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार डोंबिवलीत आणणे गरजेचे आहे. नगरसेवकांचा विचार करू नका, आपल्या पिढीचा करा,’’ असे स्पष्ट संकेत त्यांनी नागरिकांना दिले.
आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना (शिंदे गट) ‘महापौर महायुतीचाच’ असे आत्मविश्वासाने सांगत असताना, चव्हाण मात्र कल्याण-डोंबिवली पालिकेत पुन्हा भाजपचेच वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची भाषा करीत आहेत. चव्हाण यांच्या या थेट विधानामुळे शिवसेना-भाजप युती टिकेल की नाही, यावर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कार्यक्रमात भाजप पदाधिकाऱ्यांसोबत मनसेचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष प्रकाश भोईर यांची उपस्थिती विशेष चर्चेचा विषय ठरली. घोषणाबाजीदरम्यान रवींद्र चव्हाण यांनी मुद्दाम भोईर यांच्याकडे पाहात ‘प्रकाश भोईरही घोषणा देतील’ असे सूचक विधान केले. त्यामुळे भोईर यांचा भाजप प्रवेश लवकरच होणार का, या चर्चेला अधिक जोर आला आहे.
चव्हाण यांच्या विधानानंतर भोईर यांनी आपल्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिली. भोईर म्हणाले, की दोन दिवसांपूर्वीच पक्षबांधणी आणि बोगस मतदानाबाबत मी आमचे नेते राज ठाकरे यांना भेटलो आहे. चव्हाण यांनी जेव्हा निधी दिला तेव्हा मी त्यांच्यासोबत फोटो घेतलाच आहे; मात्र निर्णय हा कार्यकर्त्यांच्या बैठकीनंतरच होईल.
विकास म्हात्रेंवर अप्रत्यक्ष टीका
भाजपमधून शिवसेनेत गेलेल्या विकास म्हात्रे यांच्यावरही चव्हाण यांनाही अप्रत्यक्ष टोला लगावला. ते म्हणाले, की विकास निधी देणे माझे काम आहे, पण बाकी काम नगरसेवकांनी करायचे असते. ते का झाले नाही याचे उत्तर नागरिकांना समजते, ते न समजायला तुम्ही दूधखुळे नाही, असे म्हणत त्यांनी शिवसेनेतील बदललेल्या समीकरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. चव्हाण यांच्या स्पष्ट भाषणामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजप स्वतंत्रपणे मैदानात उतरणार का, यावर राजकीय चर्चा अधिकच तापली आहे. कल्याण-डोंबिवलीत पुढील काही दिवसांत राजकीय हालचाली निर्णायक ठरणार आहेत.
