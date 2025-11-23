नृत्याविष्कारातील आव्हानांना सामोरे जाण्याचे कसब : सोनिया परचुरे
''नृत्याविष्कारातील आव्हानांना सामोरे जाण्याचे कसब महत्त्वाचे''
ठाणे, ता. २३ (बातमीदार) : प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शिका सोनिया परचुरे यांनी ठाण्यातील ''ग गप्पा'' या कार्यक्रमात नृत्यातील प्रयोगशीलता आणि आव्हानांवर मोकळेपणाने संवाद साधला. "चांगला नर्तक म्हणजे चांगला नृत्यदिग्दर्शक असेलच असे नाही," असे मत व्यक्त करत त्यांनी नृत्यशैलीतील प्रभुत्व हे सर्व प्रकारच्या नृत्याविष्कारात प्रावीण्य मिळण्याची हमी देत नाही, असे स्पष्ट केले.
रंगभूमीमध्ये त्रिमिती साधत नृत्यरचना करणे आणि चित्रपटांमध्ये नटाची देहबोली बदलून नृत्याविष्कार घडवणे, ही दोन्ही तंत्रे तितकीच आव्हानात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ''बालगंधर्व'' चित्रपटातील सुबोध भावे यांना तयार करताना हे आव्हान विशेषत्वाने जाणवले. तालयोगी पं. सुरेश तळवलकर यांच्याकडून मिळालेली प्रयोगशीलतेची प्रेरणा आजही आपल्याला मार्गदर्शक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
परचुरे यांनी ''लय-सुराला दृश्यरूप देते ते नृत्य'' या विचारातून नृत्याविष्काराची तत्त्वनिष्ठ बाजू अधोरेखित केली. तसेच, शास्त्रीय नृत्याचे भविष्य उज्ज्वल असल्याचा आत्मविश्वास व्यक्त करताना त्यांनी श्रीनिवास खळे आणि गुरूंच्या संस्कारांची कृतज्ञता व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.