श्री स्वामी समर्थ दिंडोरी प्रणित संस्थेचे भव्य हिवाळी शिबिर
टिटवाळा, ता. २३ (वार्ताहर) : श्री स्वामी समर्थ सेवा व आध्यात्मिक विकास मार्ग दिंडोरी प्रणितच्या बालसंस्कार व युवा प्रबोधन विभागातर्फे हिवाळी मूल्यसंस्कार शिबिर उत्साहात पार पडले. रविवार (ता. २३) आरके नगर येथील श्री स्वामी समर्थ अध्यात्मिक सेवा केंद्रात हे शिबिर पार पडले. येथील पालक व विद्यार्थी यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे वातावरण उत्साहाने भारावून गेले होते.
या शिबिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे संस्कारातून विश्वकल्याणाकडे हा महत्त्वपूर्ण संदेश देण्यात आला.
मुलांमध्ये नैतिक मूल्ये, अध्यात्मिक जाणीवा, आदर्श दिनचर्या, शारीरिक-मानसिक विकास आणि भारतीय संस्कृतीचे संवर्धन यावर आधारित विविध उपक्रमांची सुसंगत मांडणी यात करण्यात आली होते. विद्यार्थ्यांना आदर्श दिनचर्या, शिस्त, परस्पर आदर आणि सद्वर्तन याबाबत मार्गदर्शन केले गेले. मुलांच्या सहभागातून नैवेद्य-आरतीचे आयोजन हा या शिबिरातील एक अनोखा अध्यात्मिक अनुभव ठरला. यानंतर पंचेंद्रिय विकास स्टॉल प्रात्यक्षिक, गुरूप्रणाली सादरीकरण, संस्कार कार्ड व व्हिजन चार्ट यांचे आकर्षक प्रदर्शन, स्वसंरक्षणाचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम पार पडला. दुपारच्या सत्रात रांगोळी, चित्रकला, निबंध, हस्ताक्षर, घोषवाक्य बनवणे अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. त्यासोबतच पारंपारिक वाद्य-संगीत या सांस्कृतिक कार्यक्रमाने मुलांच्या कलेला योग्य व्यासपीठ मिळाले.
मुलांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी हे शिबिर निश्चितच एक प्रभावी पाऊल ठरेल, अशी प्रतिक्रिया प्रमुख पाहुणे माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत आणि उद्योजक रोहित खिस्मतराव यांनी व्यक्त केली.
