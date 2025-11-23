कल्याण पूर्व-पश्चिम जोडणारा स्व.आनंद दिघे उड्डाणपुल उद्यापासून दहा दिवस बंद
आनंद दिघे उड्डाणपूल १० दिवस बंद
डांबरीकरणाची कामे सुरू; वाहतूक पोलिसांची अधिसूचना जारी
कल्याण, ता. २३ (बातमीदार) : कल्याण पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या स्व. आनंद दिघे उड्डाणपुलाच्या डांबरीकरण आणि दुरुस्तीचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. या कामामुळे हा उड्डाणपूल १० दिवसांसाठी वाहतुकीस पूर्णपणे बंद राहणार आहे.
महापालिकेच्या वतीने स्व. आनंद दिघे उड्डाणपुलाच्या डांबरीकरण व दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून, या काळात उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी १० दिवस पूर्णपणे बंद राहणार आहे. २५ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत ही वाहतूक बंदी लागू राहील. या कालावधीत पुलावरील जुना डांबर थर काढून नव्या डांबरीकरणाचे काम केले जाणार आहे. कामाच्या दरम्यान परिसरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी कोळसेवाडी वाहतूक उपविभागाने पर्यायी मार्ग निश्चित केले आहेत. वाहतूक विभाग पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांच्या आदेशानुसार ही अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, २५ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी होणार आहे.
पर्यायी मार्ग
कल्याण पूर्वेतून स्व. आनंद दिघे पुलावरून कल्याण पश्चिमेला जाणाऱ्या वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात आली असून, ही वाहने चक्कीनाका व श्रीराम चौकमार्गे वळवली जातील. कल्याण पश्चिमेतून स्व. आनंद दिघे पुलावर येणाऱ्या वाहनांनाही प्रवेश बंद राहील. ही वाहने सम्राट चौक येथून सरळ पुढे छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार-शांतीनगर-श्रीराम चौकमार्गे कल्याण पूर्वेकडे वळतील. उल्हासनगर व कल्याण पश्चिमहून कल्याण पूर्वेकडे येणाऱ्या वाहनांना सम्राट चौक येथे प्रवेशबंदी राहील.
‘या’ वाहनांना सूट
अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांसाठी पोलिस वाहने, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, ग्रीन कॉरिडॉर व ऑक्सिजन गॅस वाहने यांना बंदीमधून सूट देण्यात आली आहे. महापालिका आणि वाहतूक विभागाने नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करून अनावश्यक गर्दी टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
