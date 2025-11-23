वायु प्रदूषणाविरोधात लढा
वायू प्रदूषणाविरोधात लढा
पनवेल महापालिकेकडून २०० कामगार तैनात
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २३ ः वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पनवेल महापालिकेने स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. याअंतर्गत प्रत्येक विभागातील रस्त्यांवरील पावसाळ्यातील चिखल, गाळ, माती आणि अडगळीच्या वस्तू हटवण्यात येत आहेत.
पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर चिखल पसरतो. पदपथ, गटारांमधून स्वच्छ केलेला गाळ रस्त्याच्या एका बाजूला गोळा केलेला असतो. हा कचरा सुकल्यामुळे नंतर वातावरणात धूलिकणांमुळे हवा प्रदूषित होते. त्यामुळे हवेचा दर्जाही खराब होतो. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने प्रत्येक विभागात स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार २०० कामगार रस्ते आणि पदपथांची स्वच्छता केली जात आहे. जेसीबी, ट्रकच्या साहाय्याने रस्त्यावर एका बाजूला पडलेले कचरा, मातीचे ढिगारे उचलण्यात येत आहेत. तसेच पाण्याचे फवाऱ्यांतून धूळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू आहेत.
--------------------------------
वर्षभराचे नियोजन
दररोज सरासरी चार ते पाच जेसीबी आठ ते दहा ट्रक स्वतंत्रपणे उपलब्ध केलेले आहेत. रोजच्या साफसफाईव्यतिरिक्त सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ दरम्यान ही मोहीम राबविण्यात येते. प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग यांसह शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते, प्रमुख चौकांचा समावेश आहे. स्वच्छतादूतांना या भागांची नियमित साफसफाई होणे शक्य नसल्याने ही विशेष मोहीम वर्षभराकरिता महानगरपालिकेने नियोजित केली आहे.
----------------------------------
शहरातील रस्त्यांवर स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. हवेतील धूलिकणांवर हा प्रतिबंधात्मक उपाय असून प्रत्येक विभागात पथक तैनात आहेत.
- मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
