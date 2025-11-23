पडघ्यात सात फुट अजगराला सर्पमित्रांकडुन जिवदान
सात फुट अजगराला जीवदान
पडघा, ता. २३ (बातमीदार) ः भिवंडी तालुक्यातील गोदाम पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व मुंबई-नाशिक महामार्गालगत असलेल्या पडघ्याजवळील वाहुली येथे सात फुट अजगराला सर्पमित्रांकडून जीवदान देण्यात आले.
वाहुली गावातील रस्त्यावर बिनविषारी सात फुट लांब मोठा अजगर असल्याची माहिती सर्पमित्र रवी दांडगे, मयूर बजागे, सुरज गायसमुद्रे, आकाश जाधव, संस्कृती दांडगे, सुहास दोंदे यांना मिळाली होती. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता वाहुली येथे जाऊन मोठ्या शिताफीने अजगराला पकडून जीवदान दिले. सर्पमित्रांनी पकडलेल्या अजगराल वडपा येथील वनअधिकारी मोनिका बेलदार, मिरकुठे यांच्या उपस्थितीत नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आले. थंडीचा मोसम सुरू असून विषारी-बिनविषारी साप उब व भक्ष शोधण्यासाठी मानवी वस्तीत शिरतात. साप दिसताच नागरीकांनी कुठल्याही प्रकारचा धोका न पत्करता सर्पमित्रांना पाचारण करावे, असे आवाहन सर्पमित्र मयूर बजागे यांनी केले आहे.
(पडघा ः येथील सर्पमित्रांनी अजगराला जीवदान दिले.)
