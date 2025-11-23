निवडणूक संदर्भात कायदा सुव्यवस्थेबाबत पोलिसांचे कोसले ग्रामस्थांना मार्गदर्शन

निवडणुकीत शांततेचे आवाहन
खडवली व बेहरे गावांत पोलिसांची जनजागृती सभा
कल्याण, ता. २३ (वार्ताहर) : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात कल्याण तालुक्यातील खडवली गट व बेहरे, कोसले गावामध्ये निवडणुकीच्या अनुषंगाने पोलिस पाटील विलास पाटील, सरपंच दिलीप पालवी यांच्या अध्यक्षतेखाली कल्याण ग्रामीणचे टिटवाळा पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरिक्षक पंकज गिरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभा पार पडली. या सभेमध्ये गावातील ग्रामस्थांचा व नवतरुण मतदारांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता.
निवडणुकीदरम्यान गावांमध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये व कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावी याची प्रत्येक नागरिकांनी व ग्रामस्थांनी काळजी घेतली पाहिजे, असे पोलिस निरिक्षक पंकज गिरी यांनी ग्रामस्थांना आवाहन केले. या सभेमध्ये गावातील नवतरुणांबरोबर ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व पक्षांचे पदाधिकारी, ज्येष्ठ नागरिक, तंटामुक्त अध्यक्ष विलास पालवी, शेतीनिष्ठ शेतकरी श्रीराम पालवी त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
नवतरुण मतदारांचे पोलिस निरिक्षक पंकज गिरी यांनी जबाबदारी समजावून सांगून त्यांचे अभिनंदन केले. निवडणुकीमध्ये नवतरुणाचा सहभाग पाहता व घडणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा बसविण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक गावामध्ये मार्गदर्शनाद्वारे कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांचा प्रयत्न आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.