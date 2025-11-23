ज्ञानसमृद्ध मराठी विश्वकोशासाठी अभ्यासकांची एकजूट
नोंदलेखन कार्यशाळेला राज्यभरातून प्रतिसाद
तत्त्वज्ञान-धर्म नोंदींच्या वैज्ञानिक प्रक्रियेवर मार्गदर्शन
बदलापूर, ता. २३ (बातमीदार) ः मराठी भाषेत वैज्ञानिक आणि प्रमाणित ज्ञान उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, आदर्श कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, बदलापूर येथे महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘जागतिक धर्म आणि तत्त्वज्ञान’ या विषयावर एकदिवसीय नोंदलेखन कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. या कार्यशाळेला राज्यभरातील प्राध्यापकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. मराठी विश्वकोशासाठी ज्ञानसमृद्ध नोंदी तयार करण्याच्या वैज्ञानिक प्रक्रियेवर अभ्यासकांना मार्गदर्शन करणे, हा या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश होता.
राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे विद्याव्यासंगी अधीक्षक आनंद गेडाम यांनी नोंदींचे स्वरूप, व्याप्ती आणि वस्तुनिष्ठता टिकवण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. नोंदलेखनातील तर्कशुद्ध बुद्धी, तटस्थता आणि सखोल विषयज्ञान या मूलभूत घटकांवर प्रकाश टाकत, नोंदी समाजपरिवर्तनाची साधने बनू शकतात, असे मत मुंबई विद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञान विभागप्रमुख डॉ. प्रिया वैद्य यांनी व्यक्त केले.
विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सविस्तर माहिती अधीक्षक ललित कुडमथे यांनी, लेखन ही ज्ञानाशी जोडणारी जबाबदारी आहे, असे सांगून नोंदलेखनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. आदर्श महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. संगीता पांडे यांनी विद्यार्थ्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमाला आदर्श विद्या प्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष मा. डॉ. उदय कोतवाल उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. दक्षा हलकारे यांनी केले.
