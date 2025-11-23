विजयनगर येथे मोफत शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन
कल्याण, ता.२३ (बातमीदार) : माजी नगरसेविका माधुरी काळे यांच्या माध्यमातून विजयनगर येथील शिवसेना मध्यवर्ती शाखेत मोफत शस्त्रक्रिया व महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रभाग क्रमांक १५ अंतर्गत विजयनगर, आमराई व चिंचपाडा रोड परिसरातील शेकडो नागरिकांनी आयोजित शिबिराचा दिवसभरात लाभ घेत विविध तपासण्या करून घेतल्या.
रक्तदाब, शुगर, हृदयाची ईसीजी चाचणी, एमआरआय सिटी स्कॅन, डोळे तपासणी मोफतपणे करून देण्यात आली. तर अल्प दरात चष्मेही जागेवरच उपलब्ध करून देण्यात आले. याखेरीज स्त्रियांच्या विविध आजारांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ञ डॉक्टर उपस्थित होते. मोफत तपासणीसह अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी, कॅन्सर शस्त्रक्रिया, मोतिबिंदू, डायलिसिस, हाडांचे फ्रॅक्चर, हर्निया आदी मोफत शस्त्रक्रियाच्या नोंदणी साठीही असंख्य नागरिकांनी उपस्थिती दर्शवली होती. आयोजित उपक्रमास विभाग समन्वयक महेंद्र एटमे, भारती एटमे, गुंफा आत्राम, श्रीधर कोळेकर, डोंगरे आदी शिवसैनिकांसह असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
