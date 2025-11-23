विद्यार्थ्यांचा लोकशाहीसाठी ‘मतदान संदेश’
बदलापूर, ता. २३ (बातमीदार) : बदलापूर पूर्व जुनी नगरपालिका परिसर, स्टेशन चौक आणि पूर्व-पश्चिम भागात आदर्श विद्यामंदिर इंग्लिश माध्यम शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शनिवारी (ता. २२) पथनाट्य व प्रभात फेरी काढत मतदानाबाबत जनजागृती केली. आगामी २ डिसेंबर रोजी होणारे कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेचे मतदान आणि ३ डिसेंबरची मतमोजणी लक्षात घेता विद्यार्थ्यांनी सकाळी घोषणाबाजी, फलक आणि प्रभावी संवादांच्या माध्यमातून नागरिकांना मतदानाचे महत्त्व पटवून दिले. शहरातील विविध चौकात सादर झालेल्या पथनाट्याला नागरिकांनीही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
फुगा बदलापूर नगरपालिकेच्या माध्यमातून हा उपक्रम शहरात राबविण्यात आला. बदलापूर शहरातील तब्बल दोन लाख २५ हजार मतदारांपैकी मागील काही वर्षांपासून केवळ ५० टक्के इतकेच मतदान होत असल्याची खंत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. “लोकशाहीचा हा उत्सव सर्वांनी साजरा करा”, “प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे”, अशा घोषणांतून दोन लाख २५ हजार मतदारांनी यंदा शंभरी पार मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तरुण पिढीकडून दिल्या गेलेल्या या जागृती संदेशामुळे शहरातील मतदानाची टक्केवारी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
