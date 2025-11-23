दुबार नावांवर फुली
दुबार नावांवर फुली
निवडणूक आयोग चिन्हांकित करणार
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २३ : मतदार यादीतील दुबार नावे काढण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. ऐरोली, बेलापूर मतदारसंघातील आठ हजार नावांची यादी निवडणूक विभागाने तयार केली असून, दोन स्टार असलेल्या मतदारांना मतदान करता येणार नाही.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ऐरोली, बेलापूर विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात दुबार नावे असल्याच्या तक्रारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्या आहेत. नवी मुंबई काँग्रेसने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या यादीनुसार बेलापूर, ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात एकूण ७६ हजार दुबार नावे असल्याचा दावा केला आहे. त्यापैकी ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात ४१ हजार ५५६ तर बेलापूर विधानसभा मतदारसंघात ३५ हजारांच्या आसपास दुबार नावे आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीत एकाच नावाच्या व्यक्ती बोगस मतदान करण्याची भीती व्यक्त होत आहे. राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर निवडणूक विभागाने आठ हजार दुबार नावे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

भाडोत्र्यांची नावे सर्वाधिक
नवी मुंबईत इमारतींच्या पुनर्बांधणीची कामे सुरू आहेत. या इमारतींमधून दुसरीकडे भाड्याने राहणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. ऐरोली, घणसोली, वाशी आणि नेरूळ येथे पुनर्विकासाचे प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे एका भागातील नागरिकांची नावे दुसऱ्या विभागात आहेत. त्यामुळे अशा मतदारांना केंद्रावर जाऊन १७ क्रमांकाचा फॉर्म भरावा लागणार आहे. तसेच पत्त्यावरची कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.

मतदानावर निर्बंध
नवी मुंबई महापालिकेने निवडणूक आयोगाने जारी केलेली मतदार यादी जाहीर केली आहे. या यादीत दुबार नावांसमोर दोन स्टार लावण्यात आले आहेत. ही नावे एकापेक्षा अधिक वेळ असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. बेलापूर मतदारसंघात ३,५०० मतदारांची दुबार नावे आढळून आली आहेत. त्यामुळे अशी खूण असलेल्यांना मतदान करता येणार नाही.
