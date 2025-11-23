मनसेचे नेरुळमध्ये अमित ठाकरेंसाठी शक्ती प्रदर्शन
मनसेचे नेरूळमध्ये शक्तिप्रदर्शन
अमित ठाकरेंनी चालत जाऊन स्वीकारली पोलिसांची नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २३ : नेरूळ येथे नवी मुंबई महापालिकेतर्फे उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याचे बेकायदा अनावरण मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी केले होते. या प्रकरणी नेरूळ पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याची नोटीस स्वीकारण्यासाठी रविवारी (ता. २३) अमित ठाकरे आले होते. या वेळी शिवाजी चौकात जोरदार शक्तिप्रदर्शन करीत ठाकरे यांनी चालत नेरूळ पोलिस ठाणे गाठले.
नवी मुंबईच्या दौऱ्यावर आलेल्या अमित ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी नेरूळ येथे जाऊन बंदिस्त असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अचानक अनावरण केले होते. याप्रकरणी नेरूळ पोलिस ठाण्यात ठाकरे यांच्यासह ६९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. पोलिसांनी दिलेली नोटीस स्वीकारण्यासाठी रविवारी ते आले होते. या वेळी त्यांनी नेरूळमध्ये जाऊन शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे दर्शन घेतले. मनसेतर्फे शिवाजी चौकात भगवे झेंडे आणि बॅनर लावण्यात आले होते. तेथे मोठ्या प्रमाणात मनसे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी गर्दी केली होती.
---
हिंमत मिळाली
आपले वडील महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी लढत आहेत. आपल्याला त्यांच्याकडून मराठी माणसासाठी गुन्हा दाखल करून घेण्याची हिंमत मिळाली. हे माझ्या भाग्यात असून, यापुढे महाराजांचे गडकिल्ले जागाला दाखवून देण्यासाठी कार्यरत राहणार असल्याचे अमित ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर ते शिवाजी चौक ते नेरूळ पोलिस ठाणे हे १० मिनिटांचे अंतर पायी चालत गेले. या वेळी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात तरुण आणि शिवभक्तांची गर्दी झाली होती. या वेळी शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारीही मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. त्यांनी ठाकरे यांना पाठिंबा जाहीर केला.
