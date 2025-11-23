ई विभागातील मतदारांची नावे डी विभागात
दुरुस्ती करण्याची मनसेची मागणी
मुंबई, ता. २३ ः आगामी मुंबई महापालिका निवडणुका लक्षात घेता महापालिकेच्या वतीने मूळ प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. ई विभाग कामाठीपुरात राहणाऱ्या सुमारे ३५० मतदारांची यादी ग्रँट रोड येथील डी विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत राहणाऱ्या मतदारांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली असल्याचे सांगत यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी मनसेने केली आहे.
मतदार यादी पडताळणी शिबिराचे आयोजन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबादेवी विधानसभा उपविभाग अध्यक्ष अनिल शांताराम नागरे यांनी केले होते. त्या वेळी त्यांच्या ही बाब लक्षात आली. त्याचप्रमाणे बूथ क्रमांक ५२ मधून ९२३ मतदारांची नावे गहाळ आहेत. बूथ क्रमांक ४८ मधून ९१७ मतदारांची नावे गायब आहेत. पालिका प्रशासनाने वेळीच यादी दुरुस्त करून मतदारांमध्ये होत असलेला गोंधळ वेळीच आवरावा, अन्यथा पालिका प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अनिल नागरे यांनी दिला आहे.
