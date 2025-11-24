११ हजार गुंतवणूकदार असलेले कंपनीचे कार्यालय बंद
ठाण्यात ३.६४ कोटींची फसवणूक
गुंतवणूकदारांना चार टक्के परताव्याचे आमिष; गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे ः उच्च परताव्याचे आमिष दाखवून ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरात एका गुंतवणूक कंपनीने ११ हजारांहून अधिक गुंतवणूकदारांना गंडा घातल्याची घटना उघडकीस आली आहे. सेंट्रम बिझनेस पार्कमध्ये कार्यालय थाटलेल्या टिडब्ल्युजे असोशिएटस या कंपनीने अचानक गाशा गुंडाळल्याने गुंतवणूकदारांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. आतापर्यंत १४ गुंतवणूकदारांची तब्बल तीन कोटी ६४ लाखांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी श्रीनगर पोलिस ठाण्यात पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. फसवणुकीचा हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
समीर सुभाष नार्वेकर, अमित बालन, संकेश घाग, सागर कदम आणि सौरव बोंडे या पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई विक्रोळी येथील तक्रारदार संजय मापुसकर यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, समीर नार्वेकर हे टिडब्ल्युजे असोशिएटस या कंपनीचे संचालक आहेत. तर इतर चार जण ही त्याच कंपनीत व्यवस्थापक आणि इतर पदावर कार्यरत होते. मापुसकर यांना नातेवाईकांकडून या कंपनीबाबत माहिती मिळली होती. ही कंपनी गुंतवणुकदारांकडून रक्कम स्वीकारून ती शेअर बाजारात गुंतवते आणि त्यापासून कंपनीला प्रतिमाह १० टक्के नफा मिळतो. त्यातील ४ टक्के नफा गुंतवणुकदाराला देण्यात येतो, असे आमिष दाखविण्यात आल्याचे मापुसकर यांनी सांगितले. याआधारे स्वत:च्या, वडिलांच्या आणि भावाच्या नावावर ७७ लाखांची गुंतवणूक कंपनीत केली. त्यानंतर कंपनीने त्यांना २१ लाख १२ हजार ४२० लाख रुपयांचा केवळ परतावा दिला. उर्वरित ५५ लाख ८७ हजार ५८० रुपयांचा परतावा कालावधी पूर्ण होऊनही दिला नव्हता. यांच्यासह त्यांच्या ओळखीचे असलेल्या १३ गुंतवणूकदारांनी या कंपनी तीन कोटी आठ लाख ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यांनाही परतावा मिळाली नव्हता.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास
याचदरम्यान, कंपनीचे वागळे इस्टेट येथील कार्यालय अचानक बंद झाल्याने त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यानुसार त्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेत, तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा गुन्हा ठाणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.