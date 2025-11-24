मुरूडकरांसाठी सुसज्ज रुग्णालय उभारणार
निधी सहा महिन्यांत मिळवून देणार; आमदार महेंद्र दळवी यांचा निर्धार
मुरूड, ता. २४ (बातमीदार) : मुरूड हे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होत असताना, येथील जनतेसाठी आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार आमदार महेंद्र दळवी यांनी व्यक्त केला आहे. मुरूड तालुक्यात अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त सुसज्ज रुग्णालय उभारण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांत आवश्यक निधी शासनाकडून मंजूर करून आणू, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिली.
मुरूड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार कल्पना संदीप पाटील तसेच विजय पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना बोलत होते. हा कार्यक्रम एक प्रकारे आगामी नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ ठरल्याचे चित्र यावेळी दिसून आले. आमदार दळवी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल शक्य नसले तरी मुरूडसाठी सर्व सुविधा असलेले आधुनिक रुग्णालय उभारण्यासाठी मी निश्चित प्रयत्न करणार आहे. आरोग्य हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असून तो पूर्ण करण्यासाठी मी कटीबद्ध आहे. आपण स्वर्गीय ए. आर. अंतुले यांचे शिष्य असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, सागरी महामार्गाचे त्यांचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरत आहे. हा महामार्ग मुरूडच्या बाजूने जाणार असून भविष्यात येथे उद्योगधंदे सुरू होतील. त्यामुळे स्थानिक युवकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नगरपरिषदेच्या माध्यमातून मुरूड शहरासाठी आतापर्यंत ३३० कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करून आणल्याचे त्यांनी सांगितले. या निधीतून समुद्रकिनाऱ्याचे सुशोभीकरण, पर्यटकांसाठी वाहनतळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, रस्ते, उद्याने आदी विकासकामे पूर्ण करण्यात आली. तसेच मुरूड शहराच्या प्रवेशद्वारानजीक स्वर्गीय आनंद दिघे यांचे स्मृती भवन उभारणीसाठी २२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. विरोधी पक्षांकडून फक्त आश्वासने दिली जातील, मात्र प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर जनतेने विश्वास ठेवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मुरूडच्या जनतेने सलग दोन वेळा मला आमदारकीसाठी प्रेम व आशीर्वाद दिले, तेच आशीर्वाद येत्या नगरपरिषद निवडणुकीत कल्पना पाटील यांना आणि शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवारांना द्यावेत, असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.
