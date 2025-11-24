शहाड उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनावरून राडा
शहाड उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनावरून राजकीय ‘राडा’
तीन पक्ष, तीन दावे आणि मध्यरात्रीचा संघर्ष
उल्हासनगर, ता. २४ (वार्ताहर) : शहरातील अत्यंत महत्त्वाच्या शहाड उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनावरून रविवारी (ता. २३) मध्यरात्री राजकीय पक्षांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला. मनसे आणि भाजपचे पदाधिकारी श्रेयवादाच्या मुद्द्यावरून अक्षरशः एकमेकांसमोर उभे ठाकले. यामुळे पुलावर राड्याचे रणांगण तयार झाले होते.
राज्य महामार्गावरील शहाड उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाचा राजकीय संघर्ष रविवारी मध्यरात्री उच्चांकाला पोहोचला. मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मध्यरात्री अचानक स्वतःचा उद्घाटन सोहळा उरकून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी अचानक पुलावर दाखल झाले. दोन्ही पक्ष आमनेसामने आल्याने वातावरण तापले. जोरदार धक्काबुक्की, घोषणाबाजी आणि शाब्दिक चकमकीमुळे पुलावर तणावाचे अभूतपूर्व वातावरण निर्माण झाले. राजकीय संघर्षामुळे मध्यरात्री प्रवाशांसाठी पुलावर अक्षरशः ‘वाहतूक कोंडी’ झाली होती.
पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर वाहतूक सुरू
परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधीच उल्हासनगर पोलिस आणि वाहतूक विभागाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन मध्यस्थी केली. पोलिसांनी दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना बाजूला केले आणि ठेकेदाराशी महत्त्वाची चर्चा केली. नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन अखेर मध्यरात्रीच शहाड उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तीन पक्ष, तीन दावे
शहाड उड्डाणपूल वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला, तरी त्याच्या उद्घाटनावरून झालेल्या राजकीय चर्चेने वेगळे वळण घेतले आहे. रविवारी भाजप आणि शिवसेना/टीओके (ठाकरे गट?) यांच्याकडून उद्घाटनाचे दावे करण्यात आले होते. त्यानंतर मनसेकडून झालेल्या मध्यरात्रीच्या ‘थर्ड इनिंग’ने हा श्रेयवादाचा संघर्ष अधिक तीव्र केला. या राजकीय संघर्षाने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील वातावरण किती तापले आहे, याचा स्पष्ट संकेत मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
