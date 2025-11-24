केडीएमसीत ‘शतप्रतिशत भाजप’चा नारा
केडीएमसीत ‘शत प्रतिशत भाजप’चा नारा
रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्याने राजकीय वातावरण तापले
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २४ : आगामी कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेल्या संकेतांमुळे भाजपच्या आक्रमक रणनीतीचा स्पष्ट इशारा मिळाला आहे. कल्याण ग्रामीणमध्ये भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप माळी यांच्यावतीने आयोजित दशावतार कार्यक्रमात चव्हाण यांच्या भाषणाने स्थानिक राजकीय वातावरण चांगलेच तापवले आहे. कल्याण ग्रामीण परिसरातील या कार्यक्रमाला प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी उपस्थिती लावली होती.
कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित करताना चव्हाण म्हणाले, की येणाऱ्या काळात बदल हवा आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चांगली माणसं जायला हवीत. चांगल्या विचारांची माणसं जायला हवीत म्हणून एक प्रयत्न करतोय की येणाऱ्या काळात सर्व ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार उभे राहू शकतील का? आणि या प्रयत्नांना कुठेतरी हळूहळू काय होईना यश मिळू लागले आहे. त्यामुळे या वेळी न चुकता रामेश्वराचे नाव घ्या आणि भाजपला जिंकवा, असे त्यांनी म्हटले.
प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्या या वक्तव्यामुळे भाजप केडीएमसीमध्ये ‘शत प्रतिशत भाजप’चा नारा देण्यासाठी सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघटनात्मक हालचाली आणि विविध पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांच्या भाजपमधील वाढत्या प्रवेशाचा त्यांनी अप्रत्यक्ष उल्लेख केल्याची चर्चा राजकीय गोटात आहे. भाजपची ही आक्रमक भूमिका महायुतीतील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) साठी आव्हान देणारी आहे. शिंदे गट सातत्याने महायुतीचाच महापौर बसेल, असा दावा करीत आहेत. या वेळी जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, महेश पाटील, अमर माळी, रवीना माळी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
सत्ता समीकरणे बदलणार
चव्हाण यांच्या वक्तव्यातून केडीएमसीमधील सत्ता समीकरणे बदलण्याच्या तयारीत भाजप असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाल्याने महापालिका निवडणुकीच्या चर्चांना आता अधिक वेग आला आहे. शिंदे गट या भाजपच्या आक्रमक भूमिकेला कसे प्रत्युत्तर देतो, याकडे आता स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.
