जेएनपीए महामार्गावर जीवघेणा खड्डा
उरण, ता. २४ (वार्ताहर)ः जेएनपीए मार्गावरील कोस्टल रोडलगत द्रोणागिरी पुलाखाली सेवा मार्गांवर मोठा खड्डा अपघातांना निमित्त ठरत आहे. या प्रकाराकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने मार्ग धोकादायक बनला आहे.
जेएनपीए महामार्गासाठी शासनाने करोड रुपये खर्च केला आहे. मात्र, हा मार्ग कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत राहिला आहे. महामार्गावर सेवा रस्त्यावर कंटेनर ट्रेलर पार्किंग करून ठेवले जाते. यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवत आहे. तसेच लहान-मोठ्या खड्ड्यांमुळे अपघात झाले आहेत. रस्ता बनवताना ठेकेदाराला मार्गावर देखरेखीची जबाबदारी दिलेली आहे. मात्र ठेकेदाराकडून दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे अशा खड्ड्यांमुळे एखाद्या वाहन चालकाचा अपघात झाल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल स्थानिकांकडून विचारला जात आहे. .
------------------------
या मार्गांवरील सेवा रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे दुचाकीचालकांचे अपघात होत आहे. त्यामुळे रस्से दुरुस्तीची गरज आहे.
- सन्नी पाटील, प्रवासी
