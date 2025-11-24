६८ कोटींच्या कंत्राटानंतरही खड्डे कायम
विरार, ता. २४ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांची दुरुस्ती व खड्डे भरण्यासाठी ६८ कोटींच्या कंत्राटाचा कार्यादेश दिल्यानंतरही काम सुरू झालेले नाही. पावसाळा संपल्यानंतर शहरातील लाखो नागरिकांना खड्ड्यांतूनच प्रवास करावा लागत आहे. याकडे लक्ष वेधत भाजपचे वसई जिल्हा महामंत्री मनोज बारोट यांनी नागरिकांच्या त्रासाबद्दल अधिकारी व कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या मागणीमुळे वसईमध्ये खळबळ उडाली आहे.
शहरात पडलेल्या खड्ड्यांबाबत आतापर्यंत विरोधक आरोप करीत होते, परंतु आता सत्ताधारीही शहरात पडलेल्या खड्ड्यांबाबत बोलू लागले आहेत. एका बाजूला वसईच्या आमदार खड्ड्यांत भूमिपूजन करीत असताना दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्या आमदारांचे उजवे हात समजले जाणारे मनोज बारोट खड्डे बुजविले जात आल्यावर टीका करीत असल्याने भाजपमध्ये अंतर्गत वाद रंगल्याचे दिसत आहे. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. दरम्यान, पावसाने उघडीप न दिल्यामुळे रस्ता दुरुस्ती व खड्डे भरण्याची कामे करता येत नव्हती.
महापालिकेकडून रस्ते दुरुस्ती व खड्डेमुक्त करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. तसेच संबंधित कंत्राटदाराला ६८ कोटींचा निधी मंजूर करून कार्यादेश काढण्यात आला. कार्यादेश मिळाल्यानंतरही रस्ते दुरुस्तीची कामे सुरू न झाल्यामुळे नागरिकांना खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागत आहे. त्याचबरोबर किरकोळ अपघातांच्या प्रमाणातही वाढ झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे जिल्हा महामंत्री मनोज बारोट यांनी टीका केली आहे.
प्रशासनाला पत्र
रस्ते दुरुस्ती करण्यास महापालिकेचे अधिकारी, कंत्राटदार सक्षम नसतील तर किमान पदपथ मोकळे करावेत. त्यावरून वसई-विरारमधील नागरिक सुखाचा प्रवास करतील, अशी विनंती बारोट यांनी जिल्हाधिकारी व प्रभारी महापालिका आयुक्त इंदुराणी जाखड यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.