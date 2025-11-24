पापणीच्या पंखाखाली काव्यसंग्रहाचा प्रकाशन सोहळा उत्साहात पार
‘पापणीच्या पंखाखाली’ काव्यसंग्रहाचा प्रकाशन सोहळा उत्साहात
विरार, ता. २४ (बातमीदार) : युवा कवयित्री श्रुती रसाळ यांच्या ‘पापणीच्या पंखाखाली’ या मुक्तछंदातील प्रेम कवितांच्या संग्रहाचा प्रकाशन सोहळा शनिवारी (ता. २२) विरार येथे ‘साहित्य चावडी’च्या ७५व्या पुष्पांतर्गत मोठ्या उत्साहात पार पडला. या संग्रहाला ज्येष्ठ लेखक व नाटककार गंगाराम गवाणकर यांनी आपली अखेरची प्रस्तावना दिली आहे, ज्यामुळे या संग्रहाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, अभिनेते-लेखक प्रदीप कबरे, मुंबई विद्यापीठाचे डॉ. गणेश चंदनशिवे आणि डिम्पल पब्लिकेशनचे अशोक मुळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
अभिनेते प्रदीप कबरे यांनी कवितांमधील अर्थ, लय आणि कवयित्रीच्या अंतर्मनाचा ध्वनी यांचे विशेष कौतुक केले. प्राध्यापिका कविता पाटील यांनी, या कविता वाचकांना पहिले प्रेम आठवून देतील, असे सांगितले. अत्यंत लहान वयात श्रुती रसाळ यांनी साहित्याच्या विश्वात यशस्वी पदार्पण केल्यामुळे हा संग्रह वाचकांसाठी एक पर्वणी ठरणार आहे.
दुसऱ्या सत्रात विडंबन काव्य संध्या पार पडली, ज्यात अनेक विडंबन कविता सादर झाल्या. साहित्यप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली.
