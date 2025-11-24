अंध खेळाडूंसाठी राज्यस्तरीय क्रिकेट स्पर्धांचे आयोजन
ठाणे, ता. २४ (बातमीदार) : रोटरी क्लब ऑफ ठाणे सेंट्रलतर्फे अंध खेळाडूंसाठी ''काॅंक्वेस्ट २०२५ बियाॅंड द बाउंड्रीज'' ही राज्यस्तरीय क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. ब्लाइंड वेल्फेअर असोसिएशनच्या सहकार्याने ही स्पर्धा ठाण्यामधील कोर्ट नाक्याजवळ सेंट्रल मैदानावर रंगणार असून येत्या बुधवारी (ता. २६) आणि गुरुवारी (ता. २७) पार पडणार आहे. राज्यातील अंध क्रिकेटपटूंचे विविध संघ या स्पर्धांमध्ये सहभागी होणार आहेत. रोटरी क्लब ऑफ ठाणे सेंट्रलच्या वतीने दरवर्षी या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते, असे स्पर्धा समन्वयक आणि रोटरी क्लबच्या माजी अध्यक्ष नेहा निंबाळकर यांनी सांगितले. या स्पर्धेस विशेष अतिथी म्हणून खासदार नरेश म्हस्के, आमदार प्रताप सरनाईक, परीषा सरनाईक आणि विकास रेपाले उपस्थित राहणार असून आणि रोटरीचे निर्वाचित प्रांतपाल डाॅ. निलेश जयवंत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या स्पर्धेत विजयी संघाला रोख रक्कम आणि चषक देऊन सन्मानित करण्यात येणार असल्याची माहिती क्लबचे अध्यक्ष मनीष रजक यांनी दिली. तर या स्पर्धेला जास्तीत जास्त ठाणेकरांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन माधवी डोळे यांनी केले.
