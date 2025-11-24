एमआयडीसीतील डेटा सेंटरना प्रक्रियाकृत पाण्याचा आधार
प्रक्रियायुक्त पाणीविक्रीतून कोट्यवधींचे उत्पन्न
नवी मुंबई पालिकेकडून ठाणे औद्योगिक वसाहतीला पुरवठा
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २४ : नवी मुंबई महापालिकेकडून ठाणे एमआयडीसीतील माहिती संकलन केंद्रांना प्रक्रियायुक्त पाण्याची विक्री होणार आहे. यामुळे महापालिका, एमआयडीसीतर्फे कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची मोठी बचत होऊन कोट्यवधींचे उत्पन्नही मिळणार आहे.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर त्या पाण्यावर रासायनिक प्रक्रिया करून त्यांची विक्री करण्याची केंद्रे नवी मुंबई महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी विकसित केली आहेत. ५०० कोटींचा खर्च करून चार ठिकाणी हे प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. सद्यःस्थितीमध्ये शहरातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रियेतून ५२ एमएलडी वापरण्याजोगे पाणी महापालिकेच्या केंद्रांमध्ये तयार होत आहे. या पाण्याची विक्री होत नसल्यामुळे पाणी थेट खाडीकिनारी सोडण्यात येत आहे. दरम्यान, महापालिकेने काही ठिकाणांवरील उद्याने, मैदाने, दुभाजकांवरील हरित पट्ट्यांमध्ये पाण्याचा वापर सुरू केला आहे.
---------------------------------
- महापालिकेने एमआयडीसीसोबत करार केला आहे. या करारामुळे ४० एमएलडी पिण्याच्या पाण्याची बचत होणार आहे. सध्या एमआयडीसीला सात एमएलडी पाणीपुरवठा केला जात आहे. उर्वरित पाणी विक्री करण्यासाठी महापालिकेतर्फे नव्या कंपन्यांचा शोध सुरू आहे.
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त वापराकरिता पाणी लागणार आहे. उद्यान, विमानतळ इमारतीची स्वच्छता, झाडांना पाणीपुरवठ्यासाठी दिवसाला सात एमएलडी पाणीपुरवठा करण्याची मागणी असून याबाबत चर्चा सुरू आहे.
---------------------------------
वातानुकूलित यंत्रणेसाठी गरजेची
ठाणे औद्योगिक विकास संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाच्या ११ माहिती संकलन केंद्रासाठी जमीन खरेदी केली आहे. या केंद्रामध्ये माहिती साठवण्याची अत्याधुनिक यंत्रणा असते. या यंत्रणेला २४ तास वातानुकूलित यंत्रणा सुरू ठेवावी लागते. वातानुकूलित यंत्रणेला पाणीपुरवठा करावा लागतो. नवी मुंबई महापालिकेकडून दोन ठिकाणी पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.
---------------------------------
नवी मुंबई महापालिकेने एमआयडीसीसोबत ४० एमएलडी पाणीपुरवठ्याचा करार केला आहे. येथील डेटा सेंटरसोबत बोलणी सुरू आहेत. त्यापैकी एका केंद्राला दिवसाला दोन एमएलडी प्रक्रियाकृत पाणीपुरवठा करण्यास सुरुवात झाली आहे.
- अरविंद शिंदे, शहर अभियंता, नवी मुंबई पालिका
