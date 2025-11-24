भटक्या श्वानांच्या दहशतीतून सुटका
पनवेलमधील २६४ ठिकाणांचे पालिकेकडून सर्वेक्षण
पनवेल, ता. २४ (बातमीदार)ः सार्वजनिक ठिकाणे ‘श्वानमुक्त’ करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर पनवेल पालिकेने नियोजनबद्ध मोहीम आखली आहे. त्यानुसार शहरातील २६४ ठिकाणांवरून भटक्या श्वानांना हद्दपार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
देशभरातील श्वान दंशांच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बसस्थानके, डेपो, रेल्वे स्थानके अशा सर्व सार्वजनिक जागांमधून भटक्या कुत्र्यांना तत्काळ हटवावे, असे याने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच रस्त्यांवरील गायी-म्हशींच्या वावरालाही आळा घालण्याचे आदेश दिले आहेत. याच अनुषंगाने भटक्या श्वानांसाठी लवकरच कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
निर्बिजीकरणावर भर
पनवेल महानगरपालिकेने पोदी येथे निर्बिजीकरण केंद्रासोबतच श्वानांसाठी निवारा केंद्र उभारले आहे. येथे उपचार, तपासणी आणि निर्बिजीकरणाची प्रक्रिया नियमितपणे केली जाते. चालू वर्षात पालिका क्षेत्रात ६ हजार ९४० नागरिकांना मोकाट कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची नोंद पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, महिलांची संख्या जास्त आहे. तर १२ हजार ७९१ श्वानांचे, ९०९ मांजरांचे निर्बिजीकरण केले आहे.
पनवेल शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे श्वानमुक्त करण्यासाठी २६४ ठिकाणांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यावर आधारित कृती आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या त्रासावर नियोजनबद्ध, वैज्ञानिक पद्धतीने नियंत्रण आणले जाईल.
- प्रसेनजित कार्लेकर, उपायुक्त, पनवेल पालिका
