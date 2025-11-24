शेवग्याला ४०० रुपयांचा भाव
आरोग्यदायक असल्याने हिवाळ्यात मागणी
वाशी, ता. २४ (बातमीदार)ः तापमानात घट झाल्याने भाजीपाल्याचे दर पुन्हा वाढले आहेत. अशातच आरोग्यदायी शेवग्याचा दर तब्बल ४०० रुपये किलोवर पोहोचला असून, आवक घटल्याने भाव वाढल्याचे व्यापारी सांगत आहेत.
हिवाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी शेवग्याला मागणी असते. पण काही दिवसांपासून बाजारात अत्यल्प आवक आहे. सोमवारी एकही ट्रक बाजारात आला नाही. त्यामुळे मागणी वाढल्याने शेवग्याचा भाव आकाशाला भिडल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे १० दिवसांपूर्वी शेवगा अवघा ६० ते ११० रुपये किलोला विकला जात होता. आता तब्बल १५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे. एपीएमसीतील घाऊक बाजारात शेवगा २०० ते २४० रुपये किलो भावाने विकला जात असून, किरकोळ बाजारात ३५० ते ४०० रुपये किलोचा भाव आहे.
----------------------------------
टोमॅटो ५० रुपये किलो
शेवग्याबरोबरच इतर भाज्यांच्या दरातही वाढ झाली आहे. भेंडी, चवळी, गवार, घेवडा, ढोबळी मिरची आणि टोमॅटो यांच्या दरात १० ते २० रुपयांची वाढ झाली असून, किरकोळ बाजारात टोमॅटो ५० रुपये किलोने विकला जात आहे. दुधी भोपळा, कोबी, फरसबीच्याही दरात हलकी वाढ झाली आहे.
-----------------------------
कोथिंबीर, वाटाणा स्वस्त
कोथिंबीर, वाटाणा स्वस्त झाले आहे. कोथिंबिरीची जुडी पाच ते सहा रुपये आहे, तर वाटाण्याचा भाव १० ते २० रुपयांनी कमी झाला आहे.
---------------------------
घाऊक बाजारातील भाज्यांचे दर
प्रकार जुने नवीन
भेंडी ५० ते ८४ ६० ते ७०
दुधी भोपळी १४ ते ३४ २० ते २६
चवळी शेंग ३० ते ६६ ४० ते ५०
फरसबी ४८ ते ६६ ४० ते ४६
फ्लॉवर १८ ते २८ १८ ते २४
गवार ७० ते १०० ८० ते १२०
घेवडा ५० ते ६० ६० ते ६६
कोबी १४ ते २२ १६ ते २०
टोमॅटो ३० ते ४० ४६ ते ५०
शेवगा ६० ते ११० २०० ते २४०
कोथिंबीर १२ ते १४ ५ ते ६
वाटाणा ८० ते १०० ७० ते ८०
ढोबळी मिरची ४० ते ७० ५० ते ७०
