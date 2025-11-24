मिरा-भाईंदरमध्ये अत्याधुनिक जिम्नॅस्टिक सेंटर
भाईंदर, ता. २४ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमधील होतकरू खेळाडूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झेप घेता यावी, यासाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असणारे जिम्नॅस्टिक सेंटर उभे राहणार आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते नियोजित वास्तूचे भूमिपूजन करण्यात आले.
भाईंदर पूर्व येथील बाळासाहेब ठाकरे मैदानालगत असलेल्या आरक्षण क्रमांक २१९ याठिकाणी राज्य सरकारच्या मूलभूत सुविधांचा विकास यासाठी देण्यात येत असलेल्या निधीतून हे केंद्र बांधण्यात येतआहे. त्याचे क्षेत्रफळ पाच हजार चौमी आहे. या जिम्नॅस्टिक सेंटरमध्ये विस्तीर्ण जिम्नॅस्टिक हॉल, अत्याधुनिक वॉर्मअप क्षेत्र, सुसज्ज फिजिओथेरपी रुम, संघ आणि प्रशिक्षकांसाठी स्वतंत्र कक्ष, सर्जनशीलता वाढवणारे संगीत कक्ष, बैठक कक्ष, एकाग्रतेसाठी योग कक्ष आदी सुविधा असणार आहेत. या केंद्राला हरिश्चंद्र आमगावकर जिम्नॅस्टिक सेंटर असे नाव देण्यात आले आहे .
मिरा-भाईंदर शहरातील प्रत्येक युवकाला उंच भरारी घेण्यासाठी लागणारे व्यासपीठ देणे, त्यांची क्षमता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झळकावी, यासाठी संपूर्ण यंत्रणा कटीबद्ध आहे. स्व. हरिश्चंद्र आमगावकर जिम्नॅस्टिक सेंटरमुळे शहरातील युवा शक्तीच्या भविष्याचा नवीन अध्याय लिहिला जाईल आणि खेळाडूंचा आत्मविश्वास अधिक भक्कम आणि जागतिक दर्जाचा होईल, अशी प्रतिक्रिया सरनाईक यांनी व्यक्त केली.
