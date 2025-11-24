अंधेरी-जोगेश्वरी रस्ता धोकादायक
अंधेरी-जोगेश्वरी रस्ता धोकादायक
तुटलेले गतिरोधक, दुभाजकांमुळे वाहतुकीस अडथळा
जोगेश्वरी, ता. २४ (बातमीदार) ः अंधेरी पूर्वेतील विकासनगर, आघाडीनगर आणि सर्वोदयनगर या परिसरातील रस्त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्याने वाहतुकीस अडथळा होत आहे. तातडीने रस्त्यांची दुरुस्ती न केल्यास अपघाताचा धोका नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
उखडलेले व तुटलेले गतिरोधक, खराब दुभाजक आणि काही ठिकाणी गतिरोधकच नसल्याने नागरिकांना रोजच्या प्रवासात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विकासनगरमध्ये गतिरोधक तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. जोगेश्वरी पूर्वच्या सर्वोदयनगरमध्ये तर परिस्थिती अधिकच चिंताजनक आहे. या भागात शाळा, महाविद्यालय असूनही सुरुवातीपासूनच येथे एकही गतिरोधक बसविण्यात आलेला नाही. विद्यार्थ्यांची मोठी वर्दळ, मालवाहू वाहने आणि सततची वाहतूक पाहता येथे गतिरोधकांची गरज आहे. जिजामाता चौकाजवळ बसवण्यात आलेले लाल-पिवळ्या रंगाचे प्लॅस्टिकचे गतिरोधक रिफ्लेक्टरशिवाय असल्याने रात्री ते दिसत नाहीत, हेही गंभीर दुर्लक्ष मानले जात आहे.
संबंधित अधिकारी व रस्ते विभागाने या महत्त्वाच्या रस्त्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत असून, त्वरित कारवाई न झाल्यास मोठे अपघात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.