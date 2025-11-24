निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षप्रवेशाने शिवसेनेला बळकटी
वाडा, ता. २४ (बातमीदार) : काँग्रेसचे वाडा तालुकाध्यक्ष दिलीप पाटील आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी तथा माजी उपनगराध्यक्षा नयना चौधरी यांनी नुकताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत पक्षप्रवेश झाल्याने काँग्रेससह ठाकरे गटाला जबरदस्त धक्का बसला आहे, मात्र या दोन्ही प्रवेशाने शिवसेना मजबूत झाली आहे.
दिलीप पाटील हे ३३ वर्षे काँग्रेसमध्ये कार्यरत असताना १२ वर्षे युवक काँग्रेस अध्यक्ष आणि १५ वर्षे तालुका कमिटी अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली आहे. गेल्या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसच्या दोन जागा निवडून आणल्या होत्या. त्यांचा कुटूंब, मित्रपरिवार व नातेवाईक यांचा मोठा गोतावळा असून याचा फायदा शिवसेनेला होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे नयना चौधरी या मागील निवडणुकीनंतर काही काळ त्यांनी उपनगराध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली होती. या कालावधीत त्यांनी अनेक विकासकामे केली आहेत. त्यांनाही मानणारा वर्ग वाडा शहरात मोठ्या प्रमाणात असून त्याचा फायदा या निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवाराला होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला हा जोराचा धक्का बसल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
