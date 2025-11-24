अब कि बार सौ पार
ठाणे पालिकेत ‘अब की बार सौ पार!’
खासदार नरेश म्हस्केंचा महायुतीच्या विजयासाठी नारा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : शहरात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात विविध मुद्द्यांवरून संघर्ष तीव्र होत असताना, शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा नारा दिला आहे. त्यांनी आनंद आश्रम येथे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत महायुतीच्या विजयासाठी एकदिलाने काम करण्याचा आणि ठाणे महापालिकेत १०० पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
काही दिवसांपूर्वी बीएसयूपी योजनेतील सदनिकाधारकांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याच्या निर्णयाचे श्रेय घेण्यावरून शिंदे सेना आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये वाद झाला होता. या वादातून ठाणे पालिका निवडणुकीत युती होणार की नाही, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात होती. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षातील शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये शीतयुद्ध सुरू असून, प्रभागातील वाद पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचला होता. या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार नरेश म्हस्के यांनी पालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन रणशिंग फुंकले. त्यांनी ‘अब की बार सौ पार’ असा नारा देत संपूर्ण शहरात महायुतीचे १०० पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
संघटन बांधणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिव सेनेने (शिंदे गट) संपर्कप्रमुखांची घोषणा केली आहे. यामध्ये खासदार नरेश म्हस्के यांच्याकडे ठाणे, नवी मुंबई आणि पुण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या नियुक्तीनंतर त्यांची ही पहिलीच बैठक पार पडली.
विकासकामांची माहिती
बैठकीत त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना सूचना केली, की उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यात केलेली विकासकामे, रस्ते, पायाभूत सुविधा, जलव्यवस्था, उड्डाणपूल, उद्याने, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील प्रगती याबद्दलची सर्व माहिती जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावी.
