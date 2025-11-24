बी. एचएमसीटी आणि बीसीए, बीबीए, बीएमएसबीबीएमसाठी एकच सीईटी
वर्ष २०२६-२७साठी एकच सामाईक सीईटी
अभ्यासक्रम संकेतस्थळावर प्रसिद्ध
मुंबई, ता. २४ : विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य सीईटी सेलकडून घेतल्या जाणाऱ्या अनेक सीईटी परीक्षांमध्ये बदल केले जात आहेत. विविध प्रकारच्या सीईटींना विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन सीईटी सेलने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी बी. एचएमसीटी आणि बी. बीसीए/ बीबीए/ बीएमएस/ बीबीएम या अभ्यासक्रमांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या दोन स्वतंत्र सीईटी परीक्षांऐवजी एकच सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सीईटी सेलने या परीक्षेला एमएएच-बी. एचएमसीटी/ बीसीए/ बीबीए/ बीएमएस/ बीबीएम- सीईटी २०२६ असे नामकरण केले असून त्यासाठीची माहितीही आपल्या संकेतस्थळावर जारी केली आहे. एमएएच-बी. एचएमसीटी/ बीसीए/ बीबीए/ बीएमएस/ बीबीएम या विविध अभ्यासक्रमांची प्रवेश पात्रता समान असल्यामुळे एकत्रित सीईटी परीक्षा घेणे सर्व उमेदवारांसाठी योग्य व लाभदायक ठरेल, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी दिली. तसेच एमएएच-बी. एचएमसीटी/ बीसीए/ बीबीए/ बीएमएस/ बीबीएम- सीईटी २०२६चा परीक्षा कालावधी १२० मिनिटे राहील, असे निश्चित करण्यात आले आहे. संबंधित सीईटीचा अभ्यासक्रम सर्व संबंधितांना माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, याची सर्व उमेदवार, पालक आणि सहभागी संस्थांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आयुक्तांनी केले आहे.
