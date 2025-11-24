श्वान निर्बीजीकरण केंद्रात घाणीचे साम्राज्य
श्वान निर्बीजीकरण केंद्रात घाणीचे साम्राज्य
मृत श्वान जंगलात फेकल्याचा गंभीर आरोप
बदलापूर, ता. २४ (बातमीदार) : बदलापूर पूर्वेकडील पनवेल हायवे परिसरात असलेल्या नगरपालिकेच्या श्वान निर्बीजीकरण केंद्राभोवती मोठ्या प्रमाणात घाण, दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांसह जवळील शाळेत ये-जा करणाऱ्या पालकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पालिकेच्या या केंद्रातील दुर्लक्षामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
शहरातून भटके श्वान निर्बीजीकरणासाठी या केंद्रात आणले जातात. आरोग्य कर्मचाऱ्यांमार्फत येथे रोज श्वानांचे निर्बीजीकरण केले जाते; मात्र नागरिक वारंवार तक्रारी करूनही केंद्राच्या परिसरातील स्वच्छतेकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. निर्बीजीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान एखादा श्वान दगावल्यास त्याचा मृतदेह शेजारच्या जंगलात फेकून दिला जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिकांनी केला आहे. त्यामुळे परिसरात तीव्र दुर्गंधी प्रचंड वाढली आहे.
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात
बदलापूरमध्ये मुंबई उपनगरांतून स्थलांतरित झालेली अनेक कुटुंबे या परिसरात राहत आहेत. मोठ्या गृहसंकुलांमध्ये राहणाऱ्या या रहिवाशांचे दैनंदिन जीवन दुर्गंधी, घाण आणि अस्वच्छतेमुळे त्रस्त झाले आहे. शाळेजवळच घाण आणि कुजण्याचा वास पसरत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे.
नागरिकांची मागणी
परिसराची त्वरित स्वच्छता करावी, मृत प्राण्यांच्या विल्हेवाटीसाठी शास्त्रशुद्ध व्यवस्था उभी करावी, निर्बीजीकरण केंद्राच्या कामकाजावर योग्य देखरेख ठेवावी, अशा मागण्या नागरिकांनी पालिका प्रशासनाकडे केल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांना सूचना देणार
यासंबंधी पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे अधिकारी श्रेया शिरवटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, की आम्ही नियमितपणे या परिसराची स्वच्छता ठेवतो, तरीही पुन्हा अस्वच्छतेची तक्रार येत असेल, तर तिथल्या कर्मचाऱ्यांना सूचना देऊन अजून चांगल्या प्रकारे स्वच्छता करून घेण्याचे आदेश दिले जातील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.