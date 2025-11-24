सिलिंडरच्या स्फोटात सहा जण जखमी
सिलिंडरच्या स्फोटात सहा जण जखमी
घाटकोपरमधील घटना
घाटकोपर, ता. २४ (बातमीदार) ः घाटकोपरच्या पंतनगरातील महाराष्ट्रनगरमधील एका घरात सिलिंडर बसवत असताना त्याचा स्फोट होऊन सहा जण जखमी झाले. त्यात पती-पत्नीसह चार मुलांचा समावेश आहे. या सर्वांना पालिकेच्या राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
ही दुर्घटना सोमवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास महाराष्ट्र नगरच्या झोपडपट्टीत घडली. या दुर्घटनेत ज्ञानेश्वर मुखिया हे घरातील पहिल्या माळ्यावर गॅस सिलिंडर बसवत असताना रेग्युलेटर न बसल्याने त्यास पिन लावून चेक करत असताना अचानक गॅस सिलिंडरमधील गॅस रूममध्ये पसरला; मात्र हे समजून न आल्याने गॅस चालू केल्याने घरामध्ये स्फोट झाला. त्यात ज्ञानेश्वर मुखिया (वय ४५) हे ७० टक्के, पत्नी दौलता देवी मुखिया (४०), त्यांची तीन मुले प्रदीप मुखिया (१०, ३५ टक्के), गौरी मुखिया (९ वर्षे, १० टक्के), पूजा मुखिया (६, १० टक्के) आणि त्यांचा एक शेजारचा मुलगा प्रशांत विश्वकर्मा (९) हे भाजले आहेत. पोलिसांनी आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी जखमींना उपचारासाठी राजावाडी रुग्णालयात दाखल केले. याबाबत पुढील तपास पोलिस करीत आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक लता सुतार यांनी दिली. या सर्वांवर उपचार केले जात आहेत, अशी माहिती अधिष्ठाता डॉ. भारती राजुलवार यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.