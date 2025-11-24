डोंबिवलीतील ४० विद्यार्थ्यांची शिवसृष्टी व सज्जनगड सहल
टिळकनगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा शैक्षणिक उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २४ ः डोंबिवलीतील टिळकनगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने ४० विद्यार्थ्यांची शिवसृष्टी आणि सज्जनगड अशी दोन दिवसीय विशेष सहल आयोजित केली होती. संस्कृतीची ओळख आणि राष्ट्रीय इतिहासाची जाणीव विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा यामागील मुख्य उद्देश होता.
शनिवारी (ता. २२) विद्यार्थ्यांचा गट आणि मंडळाचे नऊ कार्यकर्ते डोंबिवलीतून सज्जनगडाच्या दिशेने रवाना झाले. मार्गातील आंबेगाव येथील शिवसृष्टी येथे विद्यार्थ्यांना शिवकालीन शस्त्रे, ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांच्या प्रतिकृती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण प्रसंगांचे दृश्यरूप दर्शन घडविण्यात आले. तेथील कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सखोल माहितीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये इतिहासाविषयी उत्सुकता निर्माण झाली.
सायंकाळी सज्जनगडावर पोहोचताच सर्व विद्यार्थी शेजारती आणि उपासनेच्या मंगलमय वातावरणात रमले. सज्जनगडाचे स्थायी सेवेकरी कुलकर्णी बुवा यांनी गडाचा इतिहास, शेजघर, अंगलाई देवी मंदिर, तटावरील मारुती, ब्रह्मपिसा स्मारक, कल्याण उडी स्मारक आदी महत्त्वाच्या स्थळांची माहिती दिली. यादरम्यान मंडळाचे अध्यक्ष सचिन आंबेकर आणि उपक्रम प्रमुख प्रतीक वेलणकर यांनी समर्थ वंशज बाळासाहेब स्वामी यांची भेट घेऊन देणगी अर्पण केली.
