प्रभाग ७-अ मध्ये भाजपला नवा चेहरा
अंबरनाथ प्रभाग ७-‘अ’मध्ये भाजपला नवा चेहरा
रोहिणी सरवदे पुरस्कृत उमेदवार म्हणून पक्षात दाखल
अंबरनाथ, ता. २४ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषद निवडणुकीसाठी पश्चिम भागातील मेटलनगर परिसरात भाजपसमोर उमेदवारांची मोठी अडचण निर्माण झाली होती. प्रभाग ७-अ आणि ७-ब मध्ये भाजपकडून आधी घोषित झालेले उमेदवार प्रवीण गायकवाड आणि मनीषा आढाव यांचे उमेदवारी अर्ज तांत्रिक कारणास्तव बाद झाले होते. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी भाजपने आता नवा डाव टाकला आहे. भाजपचे माजी नगराध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटील यांनी रोहिणी सरवदे यांना पुरस्कृत उमेदवार म्हणून पक्षात प्रवेश दिला आहे.
रोहिणी सरवदे यांनी प्रभाग क्रमांक ७-अ मधून अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. रविवारी त्यांनी अधिकृतरीत्या भाजपमध्ये प्रवेश केला असून, पक्षाकडून त्यांना पुरस्कृत उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे मेटलनगर परिसरात भाजपला निवडणुकीसाठी नवा अधिकृत चेहरा मिळाला आहे.
नगराध्यक्ष उमेदवाराला पाठिंबा
भाजपमध्ये प्रवेश करताना रोहिणी सरवदे यांनी नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार तेजश्री करंजुले-पाटील यांना विजयी करण्यासाठी प्रभागातील कार्यकर्ते आणि नागरिक एकजुटीने काम करतील, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. स्थानिक पातळीवर नवीन आणि पुरस्कृत उमेदवाराच्या निवडीमुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, आगामी निवडणुकीत मेटलनगर परिसरात नवीन राजकीय समीकरणे दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
