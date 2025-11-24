राज्यस्तरीय बालचिकला स्पर्धेच्या बक्षीसाची रक्कम ३०० वरून १० हजारांवर
बालचित्रकला स्पर्धेच्या बक्षिसात मोठी वाढ
मुंबई, ता. २४ ः शालेय विद्यार्थ्यांच्या कलाकौशल्यांचा विकास व्हावा, यासाठी जे. जे. कला संचालनालयाअंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये बालचित्रकला स्पर्धा आयोजित केली जाते. या स्पर्धांच्या बक्षिसांच्या रकमेत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला आहे.
या निर्णयाचे शालेय स्तरावर मोठे स्वागत होत आहे. जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील बालचित्रकला स्पर्धेसाठी ही वाढ असून यात जिल्हा स्तरावरील पहिल्या बक्षिसासाठी १०० रुपयांवरून दोन हजार, तर राज्यस्तरीय पहिल्या बक्षिसाची रक्कम तब्बल ३०० रुपयांवरून १० हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
राज्यातील सरकारी, अनुदानित आदी शाळांमध्ये प्रामुख्याने पहिली ते दहावीपर्यंत विविध प्रकारच्या चार गटांमध्ये बालचित्रकला स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. यात गट-१मध्ये पहिली व दुसरी, गट-२मध्ये तिसरी व चौथी, गट-३मध्ये पाचवी, सहावी आणि सातवी तसेच गट-४ मध्ये नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा घेतली जाते.
...
पाच विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे
जिल्हास्तरीय स्पर्धांमध्ये चार बक्षिसे असून यात प्रत्येक गटांत चार गटांसाठी एकूण १५ हजार आणि एका जिल्ह्यांसाठी १५ हजारप्रमाणे सर्व ३४ जिल्ह्यासह बृहन्मुंबईतील चार विभाग असू एकूण पाच लाख ७० हजार इतक्या रकमेचे बक्षिसे विद्यार्थ्यांना वितरित केली जाणार आहेत. तसेच राज्यस्तरीय चार गटांसाठी एकूण ७४ हजार आणि जिल्हा व राज्यस्तरीय बक्षिसांसाठी सहा लाख ४४ हजार इतकी बक्षिसे, तसेच सोबत प्रत्येक गटातील विजेत्यांखेरीज पाच स्पर्धकांना गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
