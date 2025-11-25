केडीएमसीची शून्य कचरा मोहिम कागदारावरच
पालिकेची शून्य कचरा मोहिम कागदारावरच
कल्याण पश्चिमेतील विविध ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग
कल्याण, ता. २४ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वतीने शून्य कचरा मोहीम राबविण्यात येत आहे. मात्र, ही मोहीम केवळ कागदावरच असून कल्याण पश्चिमेतील विविध ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग पडलेले आहेत. त्यामुळे आयुक्तांची दिशाभूल करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याचा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप शिवसेना उपशहर प्रमुख मोहन उगले यांनी केला आहे.
कल्याण पश्चिमेतील बेतूरकर पाडा, काळा तलाव, शुशुविकास शाळा, ठाणकर पाडा, बीएसएनएल ऑफिस या परिसरात सकाळी कचऱ्याचे साम्राज्य सर्वदूर पसरले होते. पालिका नागरिकांकडून ९५० रुपये कचरा संकलन आणि कचरा वर्गीकरणाचे घेतात. घनकचरा विभागाचे उपायुक्त कोकरे यांनी कल्याणमध्ये शून्य कचरा मोहीम राबवत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, प्रभागात फिरताना सर्वत्र कचरा दिसत असल्याने ही मोहीम कागदावरच आहे. तर, कचरा संकलन करणाऱ्या घंटागाड्या या नादुरुस्त असल्याने गॅरेजमध्ये पडून असून प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असेल तर नागरिकांनी ९५० रुपये का द्यायचे, असा सवाल करत आयुक्तांनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी मोहन उगले यांनी केली आहे.
