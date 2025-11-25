मतदार याद्यांबाबत एकच हरकत
पनवेल परिसरातील सामाजिक संघटनांकडून आक्षेप
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. एका प्रभागातील मतदारांचे नाव थेट दुसऱ्या प्रभागात स्थलांतरित केले आहे; मात्र असे असताना सोमवारी एकच हरकत आल्याने सामाजिक संघटनांकडून आक्षेप घेतला आहे.
खारघरमधील मतदान केंद्राचे क्षेत्र कळंबोलीत दाखल गेले आहे. तर नावडेतील शेकडो नागरिकांची नावे कामोठे प्रभागात नोंदवली गेली आहेत. या सर्व गोंधळात प्रभागनिहाय याद्यांसाठी हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या असताना सोमवारपर्यंत फक्त एकच हरकत दाखल झाल्याची माहिती निवडणूक विभागाने दिली आहे. त्यामुळे याद्यांमधील चुका असताना अल्प हरकतीची संख्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
नाराजीचा सूर
मतदार याद्यांतील विसंगतीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम पाटील यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेतली. तर सत्ताधारी गटातील अनेक नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पडद्याआड सुरू असलेल्या गोंधळावरून नाराजीचा सूर आहे.
