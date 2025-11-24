पालघरमधील जंगलात फुटबाॅलपटूचा गळफास
पालघरमधील जंगलात
फुटबाॅलपटूचा गळफास
मृतदेह सापडल्याने खळबळ
कासा/मनाेर, ता. २४ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगतच्या मेंढवन खिंडीतील जंगल परिसरात मुंबईतील फुटबॉलपटू सागर सोरटी (वय ३५) याचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी कासा पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. सागर हा अंडर १९ संघातून खेळला हाेता. या प्रतिभावान खेळाडूच्या अशा प्रकारे जाण्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
सागर सोरटी हा १५ नोव्हेंबरला पुणे येथे फुटबॉल खेळण्यासाठी जात असल्याचे सांगून घरातून बाहेर पडला होता. त्यानंतर त्याचा कुटुंबीयांशी संपर्क झाला नव्हता. १७ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी मेंढवन खिंडीतील जंगलात त्याचा मृतदेह आढळला. त्याची पाच दिवसांनंतर ओळख पटल्यावर ताे सागर साेरटी असल्याचे उघड झाले आहे. सागर हा दोन वर्षांपासून मानसिक तणावाखाली होता. त्याच्या धाकट्या भावाचे लग्न १५ दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. त्यातही त्याला काहीच रस नव्हता. लग्नासाठी नवे कपडे घेण्यासही त्याने नकार दिला हाेता, असे त्याच्या कुटुंबीयांनी सांगितले, अशी माहिती पाेलिसांनी दिली.
शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा
सागरचा मृतदेह मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. हा अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल आणि पुढील कारवाई करता येईल, असे पालघरचे पोलिस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी सांगितले.
