ठाणे जिल्हा रुग्णालयात सापाचा डेरा
कर्मचाऱ्यांसह रुग्ण, नातेवाइकांची धावाधाव
ठाणे शहर, ता. २४ (बातमीदार) : विठ्ठल सायना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्ण वॉर्डात साप शिरल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांसह रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांची तारांबळ उडाली. साेमवारी सुमारे दाेन चार फूट लांबीचे धामण जातीचे साप पकडले. हे साप बिनविषारी असल्याचे स्पष्ट हाेताच सर्वांनीच सुटकेचा नि:श्वास साेडला.
ठाण्यात जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेत सुपर स्पेशलिटी रुग्णालय बांधले जात असून येथील रुग्णांना उपचारांसाठी तात्पुते मुलुंडजवळील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाजवळ स्थलांतर करण्यात आले आहे. रुग्णांसाठी तंबू बांधून त्यात त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. तंबूच्या परिसरात मोकळी जागा असून त्यावर गवत वाढले आहे. त्यामुळे येथे सापाचे वास्तव्य आहे. सोमवारी (ता. २४) वॉर्डाच्या परिसरात साप दिसल्याने तो पकडण्यासाठी सर्पमित्रांना बोलावण्यात आले होते. त्यांनी तेथे धामण साप पकडला; मात्र दुसरा साप तंबूतील रुग्ण पुरुषांच्या वॉर्डात शिरला. त्याच्याकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही. तो वॉर्डातील डॉक्टरांच्या केबिनमध्ये लपून बसला. एक परिचारिका केबिनमध्ये कामानिमित्त गेली असता तिला तो दिसला. घाबरलेल्या अवस्थेत नर्स ओरडत टेबलावर चढली. सापही घाबरून पळू लागला. सर्प मित्र बाहेरच असल्याने त्यांनी वॉर्डात येऊन दुसरा धामण साप पकडून ताब्यात घेतला. हा साप बिनविषारी असून त्याने कोणालाही दंश केला नसल्याने सगळ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
