निवडणूक वादातून दोन गटांत हाणामारी
तारापूर, ता. २४ (बातमीदार) : बोईसरजवळील परनाळी परिसरात साने गुरुजी सहकारी सोसायटीच्या निवडणुकीदरम्यान उसळलेल्या वादातून रविवारी (ता. २३) दुपारी दोन गट आमनेसामने येत तुंबळ हाणामारी झाली. पोलिसांसमोरच घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात काही काळ दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या हाणामारीत दोन्ही गटांतील चार जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले. या प्रकरणी तारापूर पोलिस ठाण्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जय वाघोबा देव सहकार पॅनलचे उमेदवार दिनेश मातेरा यांच्यावर समोरच्या पॅनेलचा पराभव झाल्यानंतर आदिवासी समाजाच्या उमेदवाराला शिवीगाळ व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचे पोलिस तक्रारीमध्ये म्हणण्यात आले आहे. या प्रकरणी संजय पिंपळे, कुंदन संखे, दिपेश पिंपळे, मोहित दत्तात्रय संखे, अरविंद संखे, प्रमोद पिंपळे, दत्तात्रेय संखे आणि विपुल पिंपळे यांच्याविरोधात रविवारी रात्री गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी दोन्ही गटांना शांत करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू असून संशयितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
