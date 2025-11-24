उल्हासनगरात मध्यरात्री गुन्हेगारीला चाप
उल्हासनगर, ता. २४ (वार्ताहर) : उल्हासनगरात मध्यरात्री गुन्हेगारीला चाप लावण्यासाठी पोलिसांनी पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ची धडाकेबाज अंमलबजावणी केली. २२ ते २३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री दोन तास चाललेल्या या व्यापक कोम्बिंग ऑपरेशनमध्ये प्रभाग-४ परिसराला पोलिसांनी घेरला होता. पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अमोल कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल २२५ अधिकारी, कर्मचारी रस्त्यावर उतरले होते. गुन्हेगारी, नशा, तंबाखू, गुटखा, जुगार अशा विविध अनियमिततेवर मोठी कारवाई केली.
शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेवर मजबूत पकड ठेवण्यासाठी उल्हासनगर पोलिसांनी २२ नोव्हेंबरच्या रात्री १० ते १२ या वेळेत झोन-४ परिसरात ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ राबवले.
गुन्हेगारांची हालचाल रोखणे, अड्ड्यांवर धडक कारवाई करणे आणि नागरिकांना सुरक्षितता प्रदान करणे हा या मोहिमेचा हेतू होता. विभागीय सहाय्यक आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण कोम्बिंग ऑपरेशन पार पडले. यात ४१ अधिकारी, १८४ अमलदार अशा एकूण २२५ कर्मचाऱ्यांनी विविध ठिकाणी धडक कारवाई केली. उल्हासनगर पोलिसांच्या कडक आणि नियोजनबद्ध कारवाईमुळे शहरात सुरक्षा व सुरक्षिततेची भावना अधिक बळकट झाली आहे. गुन्हेगारी विरोधातील हा दमदार उपक्रम भविष्यातही सातत्याने राबवण्याचा निर्धार पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
गुन्ह्यांत दिलेल्या नोटिसा
प्रोहिबिशन - ८
जुगार - १
एनडीपीएस (सेवन) - ५
कोप्टा (तंबाखू) - ७
जारी वॉरंट - ७
एमपी कायदा १४२ - १
गुटखा प्रकरण - १ (अटक)
महत्त्वाच्या तपासण्या
लॉज व बार तपासणी – ८२ (अनियमितता आढळली नाही)
हिस्ट्रीशीटर / हुडदंगखोर तपासणी – ९१ (अनियमितता आढळली नाही)
वाहतूक तपासणी
ऑपरेशनदरम्यान एकाच वेळी शहरातील महत्त्वाच्या आठ ठिकाणी नाका बंदी
१८१ वाहनांची तपासणी
३७,५००/- दंड वसूल
