टाटा पॉवर भूतानमध्ये ११२५ मेगावॉटचा जलविद्युत प्रकल्प उभारणार
टाटा पॉवरचा भूतानमध्ये जलविद्युत प्रकल्प
१,१२५ मेगावॉट क्षमता; भारताला मिळणार ८० टक्के वीज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : टाटा पॉवर भूतानमध्ये एक हजार १२५ मेगावॉट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प उभारणार आहे. सुमारे एक हजार ५७२ कोटींची गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पासाठी टाटा पाॅवरने ड्रक ग्रीन पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसी) कंपनीसोबत करार केला आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या एकूण भांडवलापैकी टाटा पाॅवर ६० टक्के, तर ड्रक ग्रीन ४० टक्के गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पात तयार होणारी ८० टक्के वीज भारताला मिळणार आहे.
भूतानमधील मोंगर येथे कुरिछू नदीवर ‘दोर्जीलुंग’ नावाचा हा प्रकल्प विकसित केला जात आहे. प्रत्येकी १८७.५ मेगावॉट क्षमतेचे सहा जलविद्युत केंद्र यात सहा तासांपर्यंत पाणी साठवून ऊर्जानिर्मिती केली जाते. हा प्रकल्प सप्टेंबर २०३१ मध्ये सुरू होणार असून, त्यातील ८० टक्के वीज भारताला पुरवली जाईल. त्यामुळे प्रादेशिक ऊर्जा सुरक्षा आणि स्वच्छ वीज उपलब्धतेत लक्षणीय वाढ होईल. पीपीपी मॉडेलअंतर्गत भूतानचा सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प म्हणून, तो भूतानच्या देशांतर्गत ऊर्जा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी विकसित केल्याचे टाटा पाॅवरचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रवीर सिन्हा यांनी स्पष्ट केले आहे.
